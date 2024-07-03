О том, что количество граждан, убитых сегодня комбинированной атакой «освободителей» на Днепр, возросло до четырех человек, как и численность раненых, пишет «НБН», ссылаясь на фотоматериал, обнародованный в официальном Telegram-канале главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

По словам Лысака, количество граждан, получивших ранения различной степени тяжести, увеличилось до 34 (ранее появлялась информация о 18 пострадавших). В частности, этим утром 11 человек (2 — «тяжелые), были отправлены на экстренную госпитализацию.

В соответствии со сведениями, предоставленными украинскими военными, основным направлением удара РФ сегодня была Днепропетровщина, но «приземлить» не удалось два крылатых «Искандера-К», которые угодили в гражданские объекты Днепра.

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Фото — t.me/dnipropetrovskaODA

Ранее мы писали о том, что Филатов и Лысак сообщали о количестве жертв утреннего удара РФ по Днепру.