О том, что в период с 9 по 24 июля, в стране будут задействованы скорректированные графики отключений, предусматривающие один день стабильного энергоснабжения, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-профиле «Укрэнерго».

Как стало известно, во всех областях, в один из дней на протяжении ближайших двух недель, откажутся от ограничений в поставках электричества. В прочие дни, режим действия ограничений энергопотребления будет запускаться в соответствии со стандартными графиками, опубликованными облэнерго каждого отдельного региона.

Таким образом, если РФ не проведет очередных ударов по энергетической инфраструктуре, «свет» по областям будет стабильно поставляться в нижеуказанном порядке (дата над каждым регионом):

Фото — t.me/Ukrenergo

В «Укрэнерго» объяснили такие нововведения:

Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области. Такие замеры проводятся ежегодно — зимой и летом — и дают возможность нам более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны.

Ранее мы писали о том, что в «Укрэнерго» комментировали сведения о введении «зональной» схемы отключений электричества.