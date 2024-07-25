Как информирует «НБН» со ссылкой на сводку, обнародованную в официальном Telegram-канале ОТГВ «Харьков», рядом с населенным пунктом Глубокое (РФ осуществила 14 авиаударов 31 КАБом по Силам Обороны) противник интенсивно готовит штурмовые группы к продолжению наступления.

Кроме того, под Волчанском («вторая армия» совершила 5 авиаударов 17 КАБами по оборонной линии ВСУ) враги безуспешно пытаются выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.

При этом, потери врага армии Путина (убитыми и ранеными) на протяжении минувших суток составили 90 единиц «живой силы». Всего же на Харьковском направлении, путинский войска утратили «утилизированными» и поврежденными 40 единиц систем вооружений, военной техники и несколько объектов логистики:

5 артиллерийских комплексов;

11 единиц авто- и спецтехники;

24 беспилотника;

54 укрытий;

2 склада с боеприпасами.

Ранее мы писали о том, как Сырский высказывался о потерях оккупантов на войне против Украины.