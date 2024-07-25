Как информирует «НБН» со ссылкой на сводку, обнародованную в официальном Telegram-канале ОТГВ «Харьков», рядом с населенным пунктом Глубокое (РФ осуществила 14 авиаударов 31 КАБом по Силам Обороны) противник интенсивно готовит штурмовые группы к продолжению наступления.
Кроме того, под Волчанском («вторая армия» совершила 5 авиаударов 17 КАБами по оборонной линии ВСУ) враги безуспешно пытаются выбить украинские подразделения с занимаемых позиций.
При этом, потери врага армии Путина (убитыми и ранеными) на протяжении минувших суток составили 90 единиц «живой силы». Всего же на Харьковском направлении, путинский войска утратили «утилизированными» и поврежденными 40 единиц систем вооружений, военной техники и несколько объектов логистики:
- 5 артиллерийских комплексов;
- 11 единиц авто- и спецтехники;
- 24 беспилотника;
- 54 укрытий;
- 2 склада с боеприпасами.
Ранее мы писали о том, как Сырский высказывался о потерях оккупантов на войне против Украины.
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