Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, есть целый перечень факторов, из-за которых Киев не станет отменять санкции, введенные СНБО против российского «Лукойла».

В частности, речь идет о:

Украина настаивает и продолжит указывать на необходимость максимального отказа от нефти, поставляемой государством-террористом, поскольку РФ и энергетическая безопасность являются несовместимыми вещами, даже несмотря на разрешение, данное ЕС Словакии и нескольким странам использовать российское «черное золото» при одновременном активном поиске альтернативных каналов снабжения;

Украина останется надежным транзитером для всех государств, ценящих свободу и приоритетность норм международного права в рамках «Соглашения об ассоциации с ЕС»;

антироссийские санкции, введенные СНБО, не угрожают энергетической безопасности Словакии в отдельности, и ЕС в целом, и их отмена не может обсуждаться, так как с Брюсселем достигнуто понимание в указанном вопросе;

отношение к Братиславе, как к надежному партнеру Киева, сохранится, вопреки шантажу или угрозам, поскольку Украина не прекращает защищаться от РФ, и позволить государству-террористу продолжать зарабатывать свои кровавые сверхприбыли на нефти — сомнительный путь;

украинские санкции не являются угрозой для энергобезопасности Словакии — на самом деле именно Россия ведет гибридную энергетическую войну против словацкого народа, выставляя политические ультиматумы.

Киев смог договориться о новой межправительственной встрече в октябре, где продолжи «конструктивный, прагматичный диалог» со Словакией.

Ранее мы писали о том, что в МИД называли условие для начала консультаций с Венгрией и Словакией из-за скандала с российской нефтью.