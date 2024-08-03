Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, размещенное в Facebook-аккаунте главы правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, из-за значительных повреждений объектов электрогенерации ударами РФ (так и неустраненных), при достижении температуры окружающего воздуха выше +30 градусов по Цельсию, ситуация в энергосистеме изменится в худшую сторону, и следует ожидать возвращение графиков почасовых отключений «света» (ГПО).

По словам Кудрицкого, вышеописанное введение ГПО возможно при наступлении жарких метеоусловий, даже вопреки непрекращающимся работам не только над ремонтами или усилениям защитных мер, но и над поиском решений по привлечению в Украину больших объемом электроэнергии из стран Европы.

В частности, «Укрэнерго» активно прорабатывает с польской стороной потенциальное увеличение технических возможностей и рост поставок электроэнергии в Украину в осенне-зимний период.

Глава правления «Укрэнерго» подвел итог:

Нарабатываем варианты, которые должны компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками. Когда будут достигнуты договоренности — сообщим подробнее.

Ранее мы писали о том, как в «Укрэнерго» комментировали информацию относительно введения «зонального» принципа отключений электричества.