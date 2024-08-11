Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания The Times, Украина в течение продолжительно периода разрабатывала план наступления в Курской области, игнорируя мнение некоторых государств-партнеров.

В издании отмечают на протяжении нескольких последних месяцев президент Украины Владимир Зеленский давил на военное командование, намереваясь надлежаще спланировать и начать операцию на территории Курской области. Однако, с учетом ряда проблем, в первую очередь — с личным составом, а во-вторых — с вооружением и боприпасами (несвоевременно предоставлены союзниками) у ВСУ, генералитет несколько колебался.

Впрочем, Зеленскому удалось изменить нарратив Кремля, касательно того, что Украина якобы проигрывает войну, судя по всему, благодаря выделенным на эту операцию силам ВСУ, сведения иноСМИ о которых колеблются в пределах от 6 000 до 10 000 защитников.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, по каким причинам Путин опасается вводить военное положение в РФ.