Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской ОВА, прямых попаданий на территории области не отмечено, но падением обломков ликвидированных целей, РФ фактически убила двух человек — 35-летнего отца и его 4-летнего сына.
Исходя из слов главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, еще трех человек доставили в Броварскую многопрофильную клиническую больницу, и, речь идет о:
- мужчине, родившемся в 1979 году — с переломом локтевой кости и ссадинами тела;
- женщине, родившейся в 1973 году — со ссадинами тела, ушиба запястья и кисти;
- ребенке, родившемся в 2011 году — с сотрясением головного мозга, травмированным позвоночником и образованием подкожной гематомы (юноша — госпитализирован).
Также, последствия российской атаки пока документируются в трех районах Киевщины, но уже известно о полном разрушении построек в двух частных домовладениях и повреждениях различного уровня еще в 22.
Ранее мы писали о том, что в Донецкой ОВА сообщали о состоянии пострадавших от повторного обстрела Краматорска.
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