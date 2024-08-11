Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской ОВА, прямых попаданий на территории области не отмечено, но падением обломков ликвидированных целей, РФ фактически убила двух человек — 35-летнего отца и его 4-летнего сына.

Исходя из слов главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко, еще трех человек доставили в Броварскую многопрофильную клиническую больницу, и, речь идет о:

мужчине, родившемся в 1979 году — с переломом локтевой кости и ссадинами тела;

женщине, родившейся в 1973 году — со ссадинами тела, ушиба запястья и кисти;

ребенке, родившемся в 2011 году — с сотрясением головного мозга, травмированным позвоночником и образованием подкожной гематомы (юноша — госпитализирован).

Также, последствия российской атаки пока документируются в трех районах Киевщины, но уже известно о полном разрушении построек в двух частных домовладениях и повреждениях различного уровня еще в 22.

Ранее мы писали о том, что в Донецкой ОВА сообщали о состоянии пострадавших от повторного обстрела Краматорска.