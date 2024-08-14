Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал «ТСН», украинское телевидение смогло подтвердить захват Суджи, вопреки заявлениям РФ, показав, как выглядит этот город.

На кадрах «ТСН» можно рассмотреть, как наши бойцы снимают флаг страны-агрессора с одного из админзданий в Судже. Также видна колонна «утилизированной» российской техники, пытавшейся доехать до границы с Украиной, но частично сожженной.

Кроме того, Силы обороны начали раздавать гуманитарную помощь (продукты и воду) местным жителям, заранее не предупрежденных и не эвакуированных российскими властями, но при этом, куряне полагают, — «Путин просто не знает, что такая ситуация на Курщине».

Помимо всего вышеописанного, корреспондент «ТСН» указала — в сравнении с атакованными государством-террористом украинскими городами, Суджа лишь незначительно разрушена — преимущественно город изуродован только авиабомбами, сброшенными «второй армией мира».

Ранее мы писали о том, что военный аналитик прогнозировал, как наступление в Курской области повлияет на бои на Донбассе.