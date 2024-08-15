Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода», спецназовцам СБУ удалось пленить на Курщине 102 военнослужащих 488 гвардейского мотострелкового полка ВС РФ, включая часть подразделения МВД РФ «Ахмат».

По словам неназванного источника «Радіо Свобода», захват россиян произошел 14 августа, и стал наиболее массовым взятием врага в плен, проведенным «за один раз».

В частности, все вышеописанное стало возможным благодаря эффективной спецоперации, осуществленной бойцами ЦСО «А» СБУ, проникнувших и зачистивших разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт, в котором были проложены подземные коммуникации, а также сооружены помещения для проживания «живой силы» (столовая, оружейная и даже баня).

В СБУ акцентировали:

Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было более чем достаточно.

Ранее мы писали о том, что Украина собирается создать на территории Курской области сеть военных комендатур.