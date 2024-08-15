Как информирует «НБН» со ссылкой на материал BBC, воинам ВСУ удалось легко прорвать границу с РФ в Курской области, «просочившись» с нескольких направлений.

По словам бойца ВСУ Томаша, участвовавшего в начальном этапе операции, все произошло «круто», хотя его подразделению беспилотников пришлось потратить не менее двух дней, чтобы проложить идеальный путь для прорыва границы страны-агрессора. Украинский воин добавил, что его подразделение получило приказ приехать к границе с Курской областью, однако не знало, «что это значит», тем не менее — заранее подавило вражеские средства связи и наблюдения для расчистки пути.

В соответствии с информацией, предоставленной другим военным, все еще находящемся на российской территории, потрачены месяцы планирования на то, чтобы принудить Кремль к переброске войск с других фронтовых участков в Украине, и «элемент неожиданности сработал».

В частности, ВСУ вошли в Курскую область столкнувшись лишь с небольшим сопротивлением: 6 августа первые подразделения продвинулись ночью по нескольким направлениям, почти сразу заняв западную окраину Суджи. При этом, российское гражданское населения, которое встречают защитники, сопротивления не оказывает, и Силы обороны, соответственно, их не трогают, «но они или относятся к нам резко, негативно или вообще не относятся», иногда обманывая касательно дислокации путинских войск.

Прочие украинские военнослужащие подтвердили — «освободители» перебросили на Курское направление силы с Восточного направления (речь идет о Харьковском, Покровском и Торецком участках фронта).

Ранее мы писали о том, что Украина намерена создать в Курской области сеть военных комендатур.