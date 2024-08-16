Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Радіо Свобода» по мнению уполномоченного ВРУ по вопросам соблюдения прав человека (омбудсмена) Дмитрия Лубинца, в краткосрочной перспективе не стоит ожидать обмена пленными с РФ в формате «всех на всех», вопреки успеху операции Сил обороны на Курщине.

По словам Лубинца, Киеву так и не удалось договориться с Москвой относительно принципов проведения обменных процессов, предусматривающих возвращения как гражданских, так и военных, в частности, на основе справедливости.

Кроме того, омбудсмен попросту не верит, что обмен «всех на всех» может произойти в ближайшие месяцы. Вопреки тому, что «украинская сторона делает все возможное», в том числе, и для осуществления «больших обменов» — этим занята немалая команда Координационного штаба, и лично Лубинец «в ежедневном режиме», РФ не спешит идти на контакт.

Лубинец подчеркнул — операция Сил обороны в Курской области лишь несущественно улучшает ситуацию с возвращением украинцев из застенков государства-террориста, а также с временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины.

Ранее мы писали о том, что Лубинец рассказывал, с какой целью Украина намерена открыть военные комендатуры в Курской области.