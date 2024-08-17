Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Берлин не намерен увеличивать расходную часть грядущего госбюджета ФРГ, предназначенного для оказания военной помощи Украине в следующем году, за исключением ранее одобренных поставок.

В частности, новые заявки от немецкого оборонного ведомства больше не будут согласовываться федеральным правительством, поскольку ведомство канцлера Олафа Шольца и Минфин ввели жесткие ограничения.

Кроме того, глава Министерства финансов Кристиан Линднер письменно уведомил руководителя немецкого оборонного ведомства Бориса Писториуса, что «новые меры», направленные на поддержку обороноспособности Украины, могут быть приняты лишь при условии «обеспечения финансирования» в бюджетных проектах на 2024 и последующие годы.

При этом, от члена бюджетного комитета Бундестага Андреаса Шварца, отвечающего за оборонную политику ФРГ, прозвучало заявление — «новых заказов для Украины не размещается», так как они больше не обеспечиваются средствами правительства.

Ранее мы писали о том, как в Берлине отвечали на угрозы Путина из-за размещения ракет Tomahawk в Германии.