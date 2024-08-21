Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, до 9 человек возросла численность пострадавших в результате российской атаки на Запорожский район, погиб один ребенок.

По словам Федорова, «вторая армия мира» фактически убила 14-летнего парня и травмировала еще шесть несовершеннолетних украинцев — парней 17, 16, 15 и 14 лет, а также девочек 10 и 11 лет.

Глава Запорожской областной военной администрации добавил, что ранения различной степени тяжести получили 28-летний мужчина и женщины 18 и 45 лет, что является весьма неутешительными последствиями российских обстрелов прифронтового Запорожского района.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в российском оборонном ведомстве жаловались на массированную атаку БПЛА Украины в ночь на 21 августа.