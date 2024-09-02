Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Politexpert

Цыганков провел на поле всего 45 минут, и его игра вызвала вопросы. С оценкой 6.7 он оказался самым слабым среди стартовых игроков «Жироны», что подчеркивает невыразительность его действий. Полузащитник выполнил 14 точных передач из 17, дважды пытался обыграть соперника в дриблинге, но успех сопутствовал ему лишь в одном случае. За первый тайм Цыганков коснулся мяча 30 раз, однако этого оказалось недостаточно, чтобы убедить тренерский штаб оставить его на поле во втором тайме.

После блестящего выступления в предыдущем туре, где Цыганков отметился голом и результативной передачей в матче против «Осасуны», ожидания от него на игру с «Севильей» были высокими. Однако украинец не смог повторить успех, и его замена в перерыве стала тому подтверждением. Теперь ему предстоит доказать, что этот матч был лишь неудачным исключением, а не признаком спада в форме. Впереди еще много игр, и у Цыганкова будет шанс реабилитироваться.

Напомним, ранее мы писали о том, что Федорчук указал на «антигероя» проигранного матча «Динамо» — «Зальцбург».