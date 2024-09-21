Как информирует «НБН», ссылаясь на материал издания Polska Agencja Prasowa, руководитель польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский дал комментарий на собственные слова, касающиеся вероятной передачи Крымского полуострова под эгиду ООН.

Исходя из пояснения Сикорского, Варшавой поддерживается территориальная целостность Украины, без каких-либо сомнений или дополнительных условий.

В частности, то самое предложение по временно оккупированному Крыму, было высказано в формате «гипотетической дискуссии» ряда экспертов, которая проводилась в режиме off-the-record («не для записи»), при обсуждении вопроса реализации инициативы украинского лидера Владимира Зеленского по возвращению полуострова под контроль Киева исключительно дипломатическими усилиями.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ОПУ отвечали на предложение Сикорского по передаче Крымского полуострова под мандат ООН для осуществления «референдума».