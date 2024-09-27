Как информирует «НБН» со ссылкой на издание The Times, украинский лидер Владимир Зеленский вернется в Киев из Вашингтона, так и не получив одобрения на применение западных ракет большой дальности для атак на военные объекты, расположенные в тыловых регионах России.

В частности, в издании отмечают — Зеленский обратился к президенту США Джозефу Байдену с просьбой аннулировать ограничения на удары ракетами Storm Shadow и ATACMS по РФ, однако был вынужден покинуть Белый дом «разочарованным».

Также, в ближайшее время не ожидается изменений в политике Вашингтона, касающейся использования ракет дальнего радиуса действия, вероятно, по той причине, что кремлевский тиран Владимир Путин недавно предупреждал — крупномасштабный воздушный удар по России со стороны Украины, поддерживаемой странами Запада, может спровоцировать «ядерный ответ» государства-террориста.

Ранее мы писали о том, что Подоляк рассказывал, как предотвратить удары РФ по АЭС Украины.