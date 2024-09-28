Как сообщает «НБН» со ссылкой на материал «Голоса Америки», верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель раскритиковал решение Венгрии относительно участия в программе «Друзья мира», организованной Пекином и Бразилиа для дискуссий в рамках так называемого «мирного предложения» по Украине.

По словам Борреля, даже если Вашингтон прервет предоставление военной помощи Киеву (после условной победы Дональда Трампа на выборах президента США), ЕС сохранит стабильную политическую приверженность поддержке Украины, вопреки явным свидетельствам истощения единства среди государств Европы.

В частности, верховной дипломат ЕС указал на одну, далеко не могущественную страну, которая начинает размышлять «категориями капитуляции», говоря о мире (речь идет о Венгрии). Безусловно, там никто не использует термина «капитуляция», однако их позиция эквивалентна данному слову.

Боррель подчеркнул:

И я впервые вижу, что государство-член ЕС [Венгрия] участвует сегодня во встрече, созванной Китаем и Бразилией, чтобы обсудить достижение мира по другому подходу, чем план Зеленского.

При этом, верховный представитель Евросоюза резюмировал: вышеописанная ситуация является уникальной, одновременно выказав уверенность — подобные настроения «не приведут к пандемии среди государств-членов [ЕС]».

Ранее мы писали о том, что Москва воспользуется китайской платформой «Друзья мира» для имитации мирных усилий и дискредитации Киева.