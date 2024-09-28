Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), вышеописанная платформа «Друзей мира», якобы нацеленная на способствование завершению войны в Украине, судя по всему, будет использована Москвой для выставления Киева в качестве стороны, не желающей проводить переговоры.

Аналитики Института изучения войны напомнили — Китай на регулярной основа продвигал собственное альтернативное «мирное предложения», тем самым позволяя российской верхушке демонстрировать обманчивую готовность к добросовестному переговорному процессу с Украиной.

Подобные шаги, в свою очередь, осуществлялись вопреки перманентным противоречивым заявлениям Кремля, условия которого являлись равносильными полноценной капитуляции Украины, при этом, Москва попросту открыто отвергала возможность адекватных переговоров.

Эксперты ISW сделали обоснованный вывод — РФ, похоже, станет активно продвигать платформу «Друзей мира», и обязательно укажет на свои многочисленные «мирные усилия», стремясь ложно представить Украину, как отказавшуюся от ведения переговоров.

Ранее мы писали о том, что в ISW раскрывали цель новых «ядерных угроз» Путина.