Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную страницу управления Верховного комиссара ООН по правам человека, «вторая армия мира», в период с июня по август текущего года, убила в Украине 589 гражданских особ и ранила 2 685 ранены — численность жертв возросла на 45 процентов, если провести сравнение с предыдущими тремя месяцами.

Аналитики ООН указывают — реальные цифры могут быть гораздо выше, так как часть сообщений о жертвах среди гражданского населения до сих пор не подтверждена. Кроме того, минувший июль является наиболее «смертоносным месяцем», если учитывать временной отрезок с октября 2022 года.

В ООН полагают — ключевым фактором, спровоцировавшим рост количества жертв среди мирного населения в июле, стал массированный скоординированный удар из десятков ракет, запущенных государством-террористом по всем регионам Украины 8 июля.

Также, армии Путина усилила попытки по установлению контроля над территорией Донетчины, тем самым вызвав увеличение количества жертв и пострадавших среди гражданских украинцев.

Ранее мы писали о том, что утром этой среды, оккупанты нанесли удар по гостинице в Славянске.