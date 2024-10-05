Как информирует «НБН» со ссылкой на неоднозначное видео, размещенное в Telegram-канале российского пропагандиста Владислава Позднякова, вояки государства-террориста, вероятно, расстреляли еще одного безоружного военнопленного украинца.

В частности, на нескольких небольших видеороликах, «освободители» поначалу безнаказанно издеваются над мужчиной, руки которого смотаны за спиной липкой лентой («скотчем»).

После издевательств, оккупанты расстреливают возможного военного, также снимая зверство на камеру. При этом, россияне называют жертву «наемником».

Следует отметить, что никаких официальных комментариев со властей Украины относительно вышеописанной фактической казни пока не было. Кроме того, нет данных, касающихся личности погибшего и времени, когда захватчики осуществили расстрел.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Национальной полиции раскрывали детали расстрелов россиянами гражданского населения в Волчанске.