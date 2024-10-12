Как сообщает «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), в период с 10 по 11 октября армия Путина интенсифицировала ведение контратак в Курской области, стремясь вытеснить ВСУ из-за приближения неблагоприятных метеоусловий, которые начнут ограничивать маневры россиян на поле боя из-за размокания грунта.

Аналитики Институт изучения войны предполагают — российский генералитет, судя по всему, обеспокоен тем, что плохая погода, прогнозируемая на осень/начало зимы 2024-2025 годов, заставит перейти «вторую армию мира» к позиционному противостоянию («окопной войне») в Курской области. Такая задержка даст ВСУ больше времени на обустройство разветвленных фортификаций и закрепление на захваченных плацдармах, и это «еще больше усложнит попытки России оттеснить украинские войска обратно через границу».

Таким образом, «освободители», вероятно, чувствуют, что «окно возможностей», позволяющее вытеснить украинскую армию из Курской области с тем количеством живой силы и бронетехники, которые МО РФ выделили для этого, вскоре закроется.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ОБСЕ рассказывали, сколько «живой силы» теряет РФ за каждые захваченные 100 м² украинской земли.