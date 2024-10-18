Как сообщает «НБН» ссылкой на материал «Голоса Америки», по мнению советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, место и будущее Украины — в НАТО, однако есть ряд нюансов.

Исходя из слов Салливана, Киеву необходимо «еще поработать», чтобы войти в Североатлантический Альянс, в первую очередь, над реформами и «условиями безопасности». Советник Байдена полагает, что следует урегулировать вопросы, касающиеся того, «как построить мост от того, где мы сейчас находимся, к возможному членству Украины в НАТО».

Салливан напомнил, что по итогам вашингтонского саммита НАТО, также нужно «институционализировать» аппарат поддержки безопасности Украины. При этом, американский лидер Джозеф Байден не прекращает пытаться трансформировать подход к оказанию военной помощи Украины со стороны США таким, который будет рассчитан на долгосрочную перспективу.

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