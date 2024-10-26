Как сообщает «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-профиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), вследствие вражеского обстрела обрушилось 2-этажное жилое здание, поврежден ряд многоквартирных жилых домов и одно из медицинских учреждений.

Как стало известно, специалисты-спасатели извлеки из-под завалов двухэтажного жилого дома 3 погибших граждан. Еще одну женщину удалось спасти — пострадавшую также достали из разрушенного дома и оперативно передали на попечение медикам.

Пресс-служба ГСЧС добавила, что в соответствии с предварительной информацией, травмированы 18 человек (получили ранения различной степени тяжести), среди которых — 4 ребенка. Сейчас на месте «прилетов» не прекращают работу психологи, оказывающие необходимую помощь гражданам.

В ликвидации последствий еще одного военного преступления «освободителей» участвовало более 60 «чрезвычайников» и 18 единиц специальной техники.

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее мы писали о том, что позавчера оккупанты обстреляли отделение «Новой Почты» в Алексеево-Дружковке на Донетчине.