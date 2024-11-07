Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», советник президента Владимира Зеленского по вопросам коммуникации, Дмитрий Литвин, выразил сомнение касательно достоверности вышеописанных «мирных планов» Трампа, пункты которых были обнародованы в иноСМИ.

Исходя из слов Литвина, подобные «планы», судя по всему, могут иметь «российский след». В частности, такое мнение у советника президента Украины сложилось по обоснованной причине — реальные планы президентов вряд ли анонсируются в газетах, а кремлевских «вбросов» в СМИ всегда более, чем много.

Отметим, что пока нет никаких деталей, относительно того, какой стратегии намерен придерживаться Трамп, однако можно сделать вывод — сценарий, при любом исходе, может столкнуться с тем, что Киев и Москва по-прежнему преследуют совершенно различные военные цели и не стремятся к их корректировке.

Ранее наш информационный портал писал о том, какие положения включают «мирные» предложения штаба Трампа по Украине.