Как сообщает «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-канале президента Владимира Зеленского, сегодня мишенью страны-агрессора вновь стал отечественный энергетический сектор.

Исходя из слов Зеленского, сегодня, 28 ноября, армия Путина выпустила по Украине около 100 дронов-камикадзе и более 90 ракет разнообразных подтипов: в ряде регионов фиксировались удары крылатыми «Калибрами», оснащенными кассетными боеголовками, направленными на гражданскую инфраструктуру. Поражение этим видом боеприпасов, существенно усложнили работу специалистам-спасателям и бригадам энергетиков, стремящихся оперативно устранить последствий, что свидетельствует об «очень подлой эскалации российской террористической тактики».

Гарант добавил — во всех атакованных областях, где это требуется, задействованы необходимые структуры: не прекращается работа энергетиков и всех служб, старающихся «вернуть нормальность жизни». Также, развернуты «Пункты несокрушимости».

Зеленский резюмировал:

Спасибо каждому и каждой, кто сейчас помогает и выполняет свою работу для восстановления энергоснабжения.

Ранее мы писали о том, что в Офисе генпрокурора сообщали о последствиях ракетного удара РФ по Одессе и региону.