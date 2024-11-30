Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном telegram-профиле военно-аналитического проекта DeepState, в течение последних 24 часов «вторая армия мира» смогла захватить ряд населенных пунктов на территории Донецкой области.

Как сообщают военные аналитики, российско-захватническим войскам удалось прорвать оборонную линию ВСУ, и полностью оккупировать Желтое, Пустынку и Раздольное. Кроме того, армия Путина несколько продвинулась под Ильинкой, Новодонецким, Трудовым, Пушкино, а также в районе Курахово.

В целом, карта боевых действий на Донбассе, в соответствии с отслеживанием DeepState, сейчас выглядит нижеуказанным образом, и не внушает оптимизма:

Фото — deepstatemap.live

Ранее наш информационный портал писал о том, что вчера, 29 ноября, военкор рассказывал, смогли ли оккупанты продвинуться на Кураховском направлении.