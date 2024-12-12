Как информирует «НБН» со ссылкой на материал The Hill, директорам Нацразведки, Разведуправления Пентагона и Центрального разведуправления, Конгресс поручил подготовить доклад, касающийся оценивания хода войны в Украине и того, как США снабжают ВСУ.

В частности, законодатели настаивают — вышеописанный документ должен содержать информация относительно того, смогут ли Силы обороны нашей страны сдерживать армию Путина, в случае отказа от предоставления помощи новой администрацией Белого дома. Также, предлагается изучить сценарий, при котором Вашингтон отзовет разрешение на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь РФ.

Предполагается, что такое неоднозначное задание Конгресса спровоцировано опасениями расширения агрессии не только со стороны РФ, но и Китая, Ирана и Северной Кореи, при условии, что Украина потерпит поражение в войне.

Данный отчет необходимо представить на протяжении 90 дней после принятия надлежащего закона, то есть, похоже, в ближайшие месяцы.

Ранее наш информационный портал писал о том, что нижняя Палата Конгресса США не продлила ленд-лиз для Украины на 2025 год.