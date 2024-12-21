Как информирует «НБН», пресс-служба «Укрэнерго» уведомила через приложение «Киев Цифровой» — 22 декабря, бытовых потребителей столицы и Киевщины, в снабжении электричеством ограничивать не планируют.

В лаконичном сообщении указывается — в последние несколько дней электроэнергии вполне достаточно, потому, судя по всему временно, стабилизационный графики отключений света аннулированы. Однако, для поддержания нормальной работы энергосистемы, необходимо «обуздать домашних пожирателей» (мощные бытовые приборы/технику) электричества в нижеуказанные временные отрезки:

с 06:00 до 11:00;

с 17:00 до 23:00.

Фото — t.me/s/Kyiv_digital

Впрочем, если по какой-либо причине, электричество все же исчезнет, узнать о принадлежности потребителя к определенной группе или возникновении сбоя в системе можно, посетив официальную страницу ДТЭК по выделенным гиперсссылкам:

Ранее мы писали о том, как Сибига прокомментировал удар РФ по энергетике Украины 13 декабря.