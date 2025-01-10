Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Интерфакс-Украина», от первого замглавы Минобороны Ивана Гаврилюка прозвучало заявление — указанный документ уже готов, однако необходимо несколько месяцев на проработку алгоритмов/механизмов его реализации.

Исходя из слов Гаврилюка, вышеописанные механизмы данного законопроекта должны предусматривать замену большого количества демобилизованных людей.

В частности, ведется проработка новых форм и методик осуществления боевых действий, на что потребуется «еще 3 месяца». Отдельно чиновник подчеркнул — для подачи законопроекта, следует создать условия, не позволяющие привести «к исчезновению государства Украина».

При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль добавил — формирование/пересмотр политики безопасности в условиях военного положения, остаются в сфере полномочий Министерства обороны и Генерального штаба.

Ранее мы писали о том, что в ГБР раскрывали, сколько военных успели добровольно вернуться из «самоволки».