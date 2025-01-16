Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), накануне, 15 января, «вторая армия мира» попыталась продолжить контрнаступательную операцию в районе «украинского плацдарма» на Курщине, но так и не смогла продвинуться.

Исходя из сведений неуказанного российского «военкора», путинским войскам не удалось выбить ВСУ с занятых позиций, и окончательно овладеть Махновкой (южнее Суджи), вопреки тому, что другой «рупор Кремля» уверял — «освободители» в краткосрочной перспективе захватят указанный населенный пункт.

Кроме того, армия Путина «увязла» в ожесточенных боях, непрекращающихся рядом с Кругленьким, Николаевкой, Николаево-Дарьино, Черкасским Поречьем, Погребками, Старой Сорочиной, Новой Сорочиной и вышеописанной Махновкой (активные боевые действия велись в период с 14 по 15 января).

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW проанализировали цели наступления армии Путина на Днепропетровщину.