Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Голоса Америки», от командующего объединенных сил НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, прозвучало пояснение — оккупанты пока не накопили достаточный потенциал, позволяющий совершить массированный прорыв на фронтах Украины, поскольку «вторая армия мира» ощущает недостаток личного состава.

Исходя из слов Каволи, подобное прогнозирование является не политическим, а военным видением ситуации с обеих сторон. В первую очередь, такой «прорыв» невозможен из-за эффективного противодействия, оказываемого ВСУ, а во вторую — сложностями у РФ с формированием значительных наступательных группировок.

По мнению высокопоставленного военного, в течение этого года на поле боя в Украине будет фиксироваться существенно больше малозначимых наступательных действий ВС РФ, так как такие операции весьма «изнурительны» для страны-агрессора, и потому Москва:

…Привезла тысячи и тысячи солдат из Северной Кореи.

Кроме того, дисбаланс между стремлением РФ наступать и дефицитом в живой силе, «в значительной степени» определит сценарий «конфликта», принудив государство-террорист к использованию большего объема «оружия сдерживания».

Ранее мы писали о том, какие сроки Трамп дал Келлогу на завершение войны в Украине.