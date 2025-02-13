Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Европейской правды», от генсека НАТО Марка Рютте прозвучало заявление — звонок главы Белого дома Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину, продемонстрировал приближение к началу переговорного процесса, направленного на завершение полномасштабной войны в Украине.

Исходя из слов Рютте, у него сформировалось впечатление — вчерашне общение Трампа и Путина было достаточно успешным, и вскоре все увидят, «как это будет развиваться с этого момента, шаг за шагом».

Однако, генсек Североатлантического Альянса добавил — весьма важно, чтобы Киев непосредственно вовлекали во все, что «происходит вокруг Украины», и «решающее значение» окажет исключительно достижение украинско-российских мирных договоренностей, — «чтобы Путин знал, что это конец», и возможности осуществить очередные попытки захвата нашей страны окончательно закрыты.

Рютте резюмировал:

…Это [потенциальное подписание мирного соглашения Киевом и Москвой] должно быть частью переговоров, и, несомненно, это также понимают у президента Трампа.

Ранее мы писали о том, как Песков комментировал возможность обмена захваченными территориями между РФ и Украиной.