Как информирует «НБН» со ссылкой на аналитический материал Института изучения войны (ISW), в течение последних суток, подразделениям украинских войск, перешедшим в контрнаступление, удалось продвинуться на Покровском направлении.

Исходя из слов неуказанного российского источника, Силы обороны Украины успешно контратаковали «вторую армию мира» в районах Новоолександровки, Котлино, Песчаного и Удачного. Кроме того, накануне, 26 февраля, представители украинской бригады, задействованной на Покровском направлении, заявляли — защитники захватили и взяли под полный контроль Котлино.

Также, российские «военблогеры» жаловались — украинская армия продвинулась в центральных кварталах Успеновки, но, если верить «рупорам Кремля», не полностью вытеснила «освободителей» из данного населенного пункта.

Один из таких российских «военблогеров» заявлял — армия Путина испытывает «острый» дефицит личного состава на Покровском направлении.

Фото — understandingwar.org

Ранее мы писали о том, что в ВСУ рассказывали о ситуации на Краматорском, Торецком и Покровском направлениях.