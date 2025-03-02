Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), приостановка/задержка американской военной помощи Украине, судя по всему, окажется критическим фактором, который вызовет изменение баланса сил в пользу РФ, что, в итоге, спровоцирует масштабирование российской агрессии, тем самым приведя к оккупации новых регионов на фоне дестабилизации ситуации в регионе.

Исходя из мнения аналитиков ISW, именно поддержка Запада дает возможность Украине эффективно противодействовать агрессии РФ: например, ВСУ интенсивно применяют американские комплексы (ПВО/ПРО Patriot, и РСЗО HIMARS и ATACMS) для защиты от ракетных атак, поражения логистических цепочек «второй армии мира» и подрыва потенциала оборонно-промышленного комплекса государства-террориста.

В ISW неоднократно подчеркивали исключительную важность своевременной пролонгации оказания западной военной помощи Киеву, поскольку зафиксировали прямую взаимосвязь между масштабами побед армии Путина в Украине и задержками/прекращением поддержки.

В Институте изучения войны полагают, что РФ воспользуется ситуацией, и постарается захватить больше территорий, одновременно усилив степень давления на Украину. Потенциальное бездействие Вашингтона позволит РФ приблизить «победу», а также стимулирует кремлевского тирана Владимира Путина, укрепив его веру в возможность достижения стратегических целей, в первую очередь, — контроля над Украиной и прочими экс-республиками СССР, включая нынешние государства-члены Североатлантического Альянса (Литва, Латвия и Эстония).

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли активизацию оккупантов в приграничье Сумщины и Курщины.