Как информирует «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), в пятницу, 28 февраля, армия Путина продолжала наступление в Курской области, но не достигла существенных успехов.

Исходя из данных аналитиков ISW, бои не прекращались северо-западнее, севернее и южнее Суджи — под Старой Сорочиной и Лебедевкой, в районе Малой Локни и в окрестностях Куриловки соответственно. Также, Силы обороны Украины продолжают атаковать силы противника возле Лебедевки и Свердликово (северо-западнее Суджи).

При этом, захватчики перешли к атакующим действиям [без поддержки бронетехники, исключительно пехотными группами] вдоль международной границы, рядом с селами Басовка и Новенькое (севернее украинских Сум и западнее российской Суджи), стремясь перерезать пути снабжения/логистическую цепочку Сил обороны, задействованных на Курском плацдарме.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ЦПД комментировали информацию о прорыве оккупантов в приграничье Сумщины.