Как информирует «НБН» со ссылкой на материал CENSOR.NET, от президента Владимира Зеленского прозвучало заявление — Украина не готова отдать оккупированные территории РФ, поскольку такое решение является «красной линией» для Киева.

Исходя из слов Зеленского, проведение любых переговоров с РФ весьма хрупко, и не позволит закончить войну, так как россияне открыто показывает неготовность к осуществлению данного процесса, и тематика территорий станет одной из наиболее чувствительных и сложных.

Гарант добавил, что к вопросу «безусловного прекращения» огня в Украине следует подойти продвинувшись на каких-то определенных путях, в частности, поначалу добившись тишины в небе и в акватории Черного моря, а потом — добиться идентичного вдоль всей линии фронта, что окажется правильными шагами, — «если мы действительно хотим закончить войну справедливым миром».

Зеленский резюмировал:

Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Зеленский предупреждал — Украина ответит РФ, если оккупанты атакуют объекты энергетики.