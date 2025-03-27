Как информирует «НБН» со ссылкой на официальную Facebook-страницу главкома ВСУ Александра Сырского, украинской армией проводится оборонительная операция, в зоне, подконтрольной группировке войск «Курск».

Исходя из слов Сырского, подразделения Сил обороны Украины прилагают максимальные усилия, стремясь не допустить прорыва армии Путина вглубь территории нашей страны через Сумскую область со стороны Курщины, осуществляя эффективные контратакующие и штурмовые действия.

Главком ВСУ добавил, что в течение 7,5 месяца, прошедших с начала «Курской операции», суммарные потери, нанесенные защитниками российско-оккупационных войскам, достигли не менее 55 000 «освободителей». В частности, путинские войска утратили на Курщине:

более 22 200 единиц «живой силы» убитыми;

более 31 800 — раненными;

более 940 человек — пленными.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Россия перебросила резервы с передовой в Украине для сдерживания ВСУ на Белгородщине.