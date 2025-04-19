Как информирует «НБН» со ссылкой на источники агентства Bloomberg, Белый дом готов «отдать» под контроль государства-террориста оккупированный Крымский полуостров, и такая «уступка» является частью расширенной американской версии мирного соглашения между РФ и Украиной.

Вышеописанная «уступка», судя по всему, станет финальным сигналом, указывающим на то, что глава Белого дома Дональд Трамп стремится на любых условиях заключить соглашение относительно прекращения огня в Украине. Подобный подход несколько противоречит заявлению госсекретаря США Марко Рубио, утверждавшему — Вашингтон готов отказаться от своего посредничества по приближению мира, если прогресс не будет достигнут в течение нескольких дней.

Отметим, что осуществление такого шага не соответствует нормам международного законодательства и соглашениям, которые прямо запрещают силовой захват территории другого государства.

При этом, от президента Украины Владимира Зеленского неоднократно звучали заявления — Киев не намерен уступать территории Москве, поскольку эти действия стали бы благом для кремлевского тирана Владимира Путина, — «который давно добивается международного признания суверенитета России в Крыму».

Ранее мы писали о том, что РФ угрожает странам Европы для срыва поставок оружия в Украину.