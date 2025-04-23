Как информирует «НБН» со ссылкой на источники издания The Washington Post, мирный саммит в Лондоне, касающийся прекращения огня, фактически сорван из-за нежелания Киева уступить государству-террористу свои территории (речь идет о нескольких регионах, включая Крым).

Исходя из слов неуказанных источников, сроки проведения переговоров сместили на фоне гневной риторики Вашингтона, на правленной на нежелания Киева смириться с предложениями администрации США, уступить территорию РФ.

В частности, власти Украины прямо указали — необходимо поначалу обсудить полноценное прекращение огня Россией, а все остальные вопросы следует поднимать «потом».

Следует напомнить — госсекретарь Марко Рубио должен был вылететь в Лондон 22 апреля вечером, но пересмотрел свои планы. Также, Стив Уиткофф, являющийся спецпосланником и близким соратником президента США Дональда Трампа, не прибудет в столицу Великобритании, и планирует на этой неделе отправится в Москву.

Ранее мы писали о том, почему Рубио отказался от участия в саммите по прекращению огня в Украине.