Как сообщает «НБН» со ссылкой на Институт изучения войны (ISW), в совместном заявлении РФ и КНР от 8 мая, подготовленном после переговоров Путина и Си Цзиньпина, говорится о необходимости устранения «первопричины» российского вторжения в Украину, что является заметным отходом от ранних призывов Пекина к завершению войны.

В частности, российская верхушка привычно использует термин «первопричина», как намек на расширение блока НАТО и указывает на другие факторы, якобы поставившие под угрозу безопасность РФ. При этом, Украина и западные партнеры считают это лишь оправданием необоснованной российской агрессии.

Американские аналитики подчеркивают — в течение продолжительного времени Китай дистанцировался от высказывания подобных формулировок, приписывая их только «рупорам Кремля», а не чиновникам КНР, теперь же Москва явно пытается выставить Пекин и Тегеран как своих сторонников в войне против Украины.

Кроме того, в заявлении открыто поддержана инициатива Путина, касающаяся создания евразийской системы безопасности и альтернативного «антизападного» блока, что, по мнению ISW свидетельствует о формировании Россией союзнической сети, включая ОДКБ, СНГ, БРИКС, АСЕАН и ШОС — это позволит государству-террористу компенсировать ослабление собственной мощи и подорвать влияние Североатлантического Альянса и «коллективного Запада».

Ранее мы писали о том, что РФ идеологизирует Вторую мировую для оправдания войны в Украине.