СМИ: Кендалл Дженнер помирилась с экс-бойфрендом Беном Симмонсом

Кендалл Дженнер и Бен Симмонс

Западные СМИ сообщают, что 24-летняя Кендалл Дженнер помирилась со своим бывшим возлюбленным, 23-летним Беном Симмонсом. Слухи о воссоединении пары появились после того, как в прошлую пятницу модель была замечена на игре по баскетболу, участие в которой принимал Бен (молодой человек играет за команду «Филадельфия Севенти Сиксерс»).

Очевидцы подтвердили, что Кендалл с интересом наблюдала за игрой с трибун и громко болела за команду экс-бойфренда. При этом источник, близкий к звездам, утверждает, что Дженнер специально отложила все дела в Нью-Йорке и отправилась в Филадельфию, чтобы встретиться с Беном.

Кендалл Дженнер

Раньше такого не было. На прошлой неделе она улетела вечером в четверг, чтобы встретиться с ним после игры в Бостоне. После этого она вернулась в Манхэттен из-за работы, а уже в пятницу утром улетела в Филадельфию, чтобы успеть на его новую игру. Пока они держат свои отношения в тайне от всех,

— рассказал аноним об отношениях пары.

Напомним, что первые слухи о романе модели и баскетболиста появились в мае 2018 года. Пара регулярно попадала в объективы репортеров во время свиданий и романтических прогулок по городу, однако в прессе свои отношения никак не комментировала. При этом инсайдеры утверждали, что молодые люди влюблены и их отношения развиваются стремительно.

Бен Симмонс

Однако спустя год в прессе появилась информация, что пара рассталась. По слухам, Кендалл и Бен решили закончить отношения из-за того, что часто были в разлуке. После разрыва молодые люди оба сосредоточились на своей работе.

Бен Симмонс и Кендалл Дженнер

По материалам: www.spletnik.ru