Рози Хантингтон-Уайтли вместе с сыном Джеком нарядила елку к Рождеству

Рози Хантингтон-Уайтли с сыном Джеком

До католического Рождества осталось чуть меньше недели, и многие западные звезды уже приготовились к стремительно приближающемуся празднику. 32-летняя Рози Хантингтон-Уайтли также создала дома уютную новогоднюю атмосферу — об этом она рассказала подписчикам в инстаграме.

Рози опубликовала серию снимков, на которых видно, как она наряжает елку и упаковывает подарки к Рождеству, — во всем этом ей помогает двухлетний сын Джек.

Рози Хантингтон-Уайтли с сыном Джеком

Моя любимая часть праздников — это передача некоторых традиций, с которыми я выросла, моему сыну. Например, украшение елки к Рождеству. Мое сердце тает, когда я вижу, сколько радости это ему приносит,

— поделилась Рози.

В своих интервью возлюбленная Джейсона Стэтхема неоднократно признавалась, что появление сына на свет кардинально изменило ее жизнь. Модель рассказала, что наконец поняла свое истинное предназначение, а также начала совсем иначе относиться к несовершенствам во внешности:

Я стала сильнее: и умственно, и физически. Наверное, только сейчас я впервые чувствую себя женщиной, а не девушкой.

Примечательно, что помимо Рози к предстоящему католическому Рождеству уже также приготовились Эльза Патаки, Хлое Кардашьян, Сальма Хайек и многие другие. Свои дома к предстоящим праздникам украсили и многие российские звезды. В их числе были Татьяна Навка, Яна Рудковская, Жасмин и многие другие.

По материалам: www.spletnik.ru