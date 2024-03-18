В эфире пропагандистского шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 17 марта, профессор МГУ Виталий Третьяков заявил, что тяжело жить без отдыха в Париже и на Лазурном берегу, информирует «НБН».

На слова гостя отреагировал ведущий программы Владимир Соловьев, предложив пропагандистам альтернативу отдыху в европейских странах – отправляться на «курорты» КНДР и Ирана.

«Пляжи Ирана и Северной Кореи ждут вас», — сообщил рупор путинского режима, еще больше расстроив присутствующих в студии.

Псевдожурналист с горькой ухмылкой добавил, что все остальные государства уже ввели санкции против него. В свою очередь Третьяков поддержал идею Соловьева. Профессор МГУ отметил, что отдыхом в Иране якобы зря пренебрегают, ведь в этой стране «лучшее красное вино».

Ранее в эфире своего пропагандистского шоу Соловьев размечтался о создании россиянами военного альянса с КНР, Северной Кореей и Ираном. Псевдожурналист убежден, что в таком случае Западу придется иметь дело с «мировым большинством».