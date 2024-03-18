В ходе пресс-конференции по итогам президентских выборов лидер россиян заявил, что стране-агрессору необходимо создать «санитарную зону» на территории соседнего государства. Спикер Путина прокомментировал его слова, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

По словам пресс-секретаря главы РФ, диктатор, говоря о создании «санитарной зоны» в Украине, якобы подразумевал, что Москва примет меры на фоне ударов артиллерией и дронами по территории государства-террориста для обеспечения ее безопасности.

Представитель Кремля уточнил, что речь шла о создании так называемой «буферной зоны», чтобы средства, которые захотят применить для атак на Российскую Федерацию, были за пределами зоны досягаемости.

Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон призвал российское руководство к олимпийскому перемирию. В ответ на предложение представителя Парижа кремлевский диктатор сделал циничное заявление об отношениях с Украиной и обвинил западных чиновников.