В приграничных областях страны-агрессора почти неделю идут боевые действия. Легион «Свобода России» в своем Telegram-канале назвал потери армии Путина за этот период, информирует «НБН».

Добровольцы в ходе их рейдов в Курскую и Белгородскую области «отминусовали» 613 российских захватчиков и взяли в плен 27 оккупантов. Кроме того, 829 «освободителей» получили ранения.

Бойцы «ЛСР» сообщили, что солдаты путинских войск деморализованы из-за таких масштабов потерь. Также «вторая армия мира» в ходе боев в приграничье лишилась больше 100 единиц техники, среди которой танки, БМП, БТР, гаубицы, минометы, бронеавтомобили и т.д.

Фото – t.me/legionoffreedom

Кроме того, более 30 единиц техники российских оккупационных сил были выведены из строя.

Фото – t.me/legionoffreedom

В ходе рейдов на территорию государства-террориста российские добровольцы также проводили «демилитаризацию» захватчиков в местах их скопления, складов БК, блиндажей, вышек с антенными комплексами и т.д.

Напомним, что журналисты подсчитали количество дроновых атак на НПЗ страны-агрессора за начало этого года.