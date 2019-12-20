Инстаграм-модель Виктория Одинцова выходит замуж за казахского миллионера Димаша Адилета

Культура
Игорь Кнышевский0
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Инстаграм-модель Виктория Одинцова выходит замуж за казахского миллионера Димаша Адилета

Виктория Одинцова и Димаш Адилет

26-летняя российская инстаграм-модель Виктория Одинцова выходит замуж за одного из самых состоятельных молодых людей Казахстана, 24-летнего Димаша Адилета. Блогер сделал Виктории предложение на совместном отдыхе в Швейцарских Альпах на горнолыжном курорте Кранс-Монтана.

Инстаграм-модель Виктория Одинцова выходит замуж за казахского миллионера Димаша Адилета

Видео предложения молодой человек опубликовал у себя на странице в инстаграме, а потом и сама Вика запостила видео у себя в сторис. На еще одном видео влюбленные вместе веселятся и отдыхают, смотрят кино в романтической атмосфере, строят снеговиков и нежно смотрят друг другу в глаза.

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Напомним, Виктория Одинцова стала популярной с начала 2010-х годов. Сейчас она является моделью агенства Mavrin Studios, на ее микроблог подписаны более пяти миллионов человек. В прошлом ей приписывали роман с Егором Кридом, с которым она познакомилась на съемках клипа на песню «Мне нравится».

Димаша Адилета называют одним из самых завидных женихов Казахстана. Он является сыном бизнесмена Адилета Кожабергенова и актрисы Валентины Дурумбетовой, супругам принадлежат акции одного из винодельческих заводов Казахстана. Бизнесмен с 10 лет живет в Швейцарии, в Женеве. У него два высших образования (он окончил Гарвард), и через год Адилет планирует получить третье. По специальности он финансист и психолог.

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Инстаграм-модель Виктория Одинцова выходит замуж за казахского миллионера Димаша Адилета

 

 

 

Я абсолютно не делаю упор на национальность девушки в своем выборе. Куда более важно, если у вас с ней есть связь, как на эмоциональном, так и физическом уровне. Тем более, у каждой нации есть красивые девушки, и каждая девушка красива по-своему,

— говорил он в однм из интервью.

Инстаграм-модель Виктория Одинцова выходит замуж за казахского миллионера Димаша Адилета

Инстаграм-модель Виктория Одинцова выходит замуж за казахского миллионера Димаша Адилета

Инстаграм-модель Виктория Одинцова выходит замуж за казахского миллионера Димаша Адилета

По материалам: www.spletnik.ru


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