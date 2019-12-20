Семейный день: Мила Кунис и Эштон Катчер с детьми в Лос-Анджелесе

Милу Кунис и Эштон Катчер с дочерью Уайетт

Вчера знаменитая голливудская пара, 36-летняя Мила Кунис и 41-летний Эштон Катчер, посвятила день своим детям, пятилетней дочери Уайетт и трехлетнему сыну Димитрию. Папарацци засняли супругов на улице в Лос-Анджелесе. Сначала Мила и Эштон проводили в школу дочь, а затем отвели в детский сад сына.

Мила Кунис и Эштон Катчер с дочерью Уайетт

На улице Мила и Эштон появились в похожих casual-образах, но особенно в глаза на этот раз бросились их очки. Причем этот аксессуар пара надела не для красоты, а по совету врача. Актер уже не раз появлялся в очках на публике, а теперь подкорректировать зрение потребовалось и Миле, и она последовала примеру мужа.

Супруги выглядели счастливыми, и Уайетт, державшей родителей за руки, их настроение явно передалось — она смеялась и казалась очень довольной рядом с ними.

В этом году супругам в очередной раз пришлось доказывать, что их семья крепкая и дружная. Разлад в их отношения на этот раз пыталась внести бывшая жена актера Деми Мур, выпустившая мемуары, в которых рассказала и о своей жизни с Катчером. В них она написала, что Эштон ей неоднократно изменял, а также принуждал к групповому сексу. Рассорить Кунис и Катчера ей, как видно, не удалось — рассказанная ей история на их отношениях, судя по всему, не отразилась.

По материалам: www.spletnik.ru