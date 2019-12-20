Зимняя сказка: Брэдли Купер с дочкой Леей на прогулке в Нью-Йорке

Брэдли Купер с дочерью Леей

После расставания 44-летний Брэдли Купер и 33-летняя Ирина Шейк договорились о совместной опеке над своей дочерью Леей и теперь проводят время с девочкой поровну. Вчера российская модель, для которой конец года оказался довольно загруженным в плане работы, улетела на очередные съемки — на этот раз в Саудовскую Аравию. Ну а с кем оставить дочку на время командировки, вопрос у нее не стоял, ведь Брэдли с удовольствием всегда принимает эту эстафету.

Вчера актер вместе с Леей гулял по Нью-Йорку, в котором наконец выпал снег, создавший праздничную атмосферу.

Брэдли Купер с дочкой Леей

Папарацци подловили Брэдли и Лею вечером на одной из улиц города. Купер, который нес девочку на руках, был в прекрасном настроении и смеялся — его забавляла дочь, которая смахивала снежинки, попадавшие ей в глаза.

Для Леи Брэдли всегда старается устроить интересный досуг и придумывает что-то новое. Так, актер уже начал выводить девочку и в свет — осенью он вместе с Леей посетил ежегодную премию Марка Твена в Вашингтоне.

По материалам: www.spletnik.ru