О том, почему «Барселона» увидела в Довбике идеальную замену Левандовскому, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического портала Todo Fichajes.

Как стало известно, руководство «Барселоны» все же подождет возникновения следующего трансферного окна (судя по всему, сделка состоится уже этим летним сезоном), и прервет плодотворное сотрудничество с Левандовским. Подобное решение объясняется несколькими разноплановыми факторами:

экономические сложности — Довбик не потребует огромного гонорара, при этом возглавляя рейтинг бомбардиров в местном чемпионате;

украинец гораздо перспективнее для каталонского клуба — в текущем сезоне испанской «Ла-Лиги» Довбик успел «закатить» 16 голов и подать 5 результативных «ассистов»;

поляк расслабился и умудрился забить лишь 13 голов, однако отдал 8 эффективных передач.

Ранее мы писали о том, что не так давно Довбик и Цыганков смогли уговорить свою «Жирону» «прикупить» талант из «Динамо».