О том, как правильно оформить указанную финпомощь от государства, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

В частности, для оформления пособия, выплачиваемого помимо ежегодной финподдержки, освобожденным гражданам необходимо осуществить:

заполнение заявления с обязательным указанием, что это «одноразовая денежная помощь» по форме в гиперссылке;

добавление подтверждения удержания, предоставляемого Комиссией по установлению факта лишения свободы;

прикрепление документа с реквизитами лицевого банковского счета.

Также, направить заявку можно в «бумажном виде» по нижеуказанным адресам:

Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Киев, Чоколовский бульвар, 13, по индексу 03186;

на э-почту [email protected].

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