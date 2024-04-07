О том, как правильно оформить указанную финпомощь от государства, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
В частности, для оформления пособия, выплачиваемого помимо ежегодной финподдержки, освобожденным гражданам необходимо осуществить:
- заполнение заявления с обязательным указанием, что это «одноразовая денежная помощь» по форме в гиперссылке;
- добавление подтверждения удержания, предоставляемого Комиссией по установлению факта лишения свободы;
- прикрепление документа с реквизитами лицевого банковского счета.
Также, направить заявку можно в «бумажном виде» по нижеуказанным адресам:
- Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Киев, Чоколовский бульвар, 13, по индексу 03186;
- на э-почту [email protected].
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